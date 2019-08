Lights On se muta in Parcul Primaverii, din cartierul Manaștur

FOREST SPIRITS 2

Concursul de iluminat festiv al spațiilor publice din Cluj-Napoca, Lights On, iese în 2019 din zona centrală a orașului și se concentrează pe cartiere.

Până în 15 septembrie sunt așteptate toate propunerile de amenajare pentru Parcul Primăverii din cartierul clujean Mănăștur. Tema din acest an este conștientizarea, iar concursul este deschis tuturor celor care pot contribui la modul în care orașul se împodobește.

Competiția este deschisă tuturor celor care posedă cunoștințe din domeniul design, arhitectură și inginerie, necesare pentru a realiza machetele pentru înscriere. Regulamentul poate fi consultat pe concurs.lightsonromania.com.

Primăria Cluj-Napoca va gestiona și în acest an implementarea proiectului câștigător în cuantum total de 71.000 de lei, plus taxa pe valoarea adăugată. Un juriu mixt care va juriza toate propunerile va fi anunțat la începutul lunii septembrie.

Lights On a fost lansat la Cluj-Napoca în 2015 și a ajutat până în prezent la decorarea următoarele spații: Piața Mihai Viteazul (2015), strada Mihail Kogălniceanu (2016), Bulevardul Eroilor (2017), zona Pieței Muzeului (2018). Instalația câștigătoare a concursului de anul trecut (Swing with Light) va fi implementată de Primăria Cluj-Napoca în această iarnă, adăugând un leagăn mare de lumină iluminatului festiv.

Din 2018, inițiativa Lights On are și o componentă de Light Art, menită să arate modul creativ și artistic în care lumina ne poate schimba percepțiile. La prima ediție a festivalului de Light Art (2018), peste 100.000 de persoane s-au bucurat la Cluj-Napoca de prezența a 14 instalații artistice de lumină create de autori din Marea Britanie, Rusia, Olanda și România.

Cea mai impresionantă instalație a fost Museum of the Moon, a britanicului Luke Jerram, care a atras 70.000 de persoane în cele trei săptămâni în care a fost expusă la Biserica Piaristă Sfânta Treime. În acest an, festivalul de Light Art va reveni în noiembrie cu surprize în premieră națională.

