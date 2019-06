LightUP Festival. Proiectii video pe Palatul Culturii, cu artisti de pe trei continente

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Evenimentul LightUp Festival se aflta la a treia editie si va aduce in orasul nostru astazi, pe data de 8 iunie o competitie unica de video mapping, ce se va desfasura in parcul Palas, iar tema acestor proiectii va fi “Future is Now”. Evenimentul a inceput la ora 20.00, iar publicul este invitat sa asiste si sa urmareasca un spectacol de efecte vizuale. De asemenea, vor fi prezenti 6 artisti internationali, care vor mentine atmosfera de festival cu ajutorul unor proiectii care vor combina jocul de lumini si elemente artistice pentru a pune in evidenta grandoarea si frumusetea Palatului Culturii. Cei sase finalisti sunt Sebastián Rodíguez Aros din Chile, Miguel Angel Rivera din Mexic, Raymond Nogueira &a ...