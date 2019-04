Lil Dicky, alaturi de Leonardo Di Caprio, Ariana Grande si Justin Bieber, intr-un videoclip pentru salvarea Planetei - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rapperul Lil Dicky l-a invitat pe actorul Leonardo Di Caprio sa cante alaturi de el in videoclipul "Earth", manifest ecologist in care face apel la lupta contra incalzirii climatice, un semnal de alarma la care s-au alaturat mai multe celebritati, scrie Le Figaro. David Andrew Burd, alias Lil Dicky, cantaretul in varsta de 31 de ani, propune de cativa ani un hip-hop care reinverseaza codurile. Cardi B, cele mai multe nominalizari la Billboard Music Awards Cantaretul a publicat videoclipul "Earth", reluand tonul absurd din precedentele videoclipuri ale sale. Publicat inainte de Ziua Internationala a Pamantului, luni, 22 aprilie, titlul este, mai presus de orice aspect comic, un manifest pentru salvarea P ...