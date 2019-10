linca Vandici a fost inselata! A discutat cu tatal copilului ei

ilinca Vandici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ilinca Vandici se afla in pauza cu filmarile de la 'Bravo, ai stil', iar prezentatoarea TV a dat o veste neasteptata. Vedeta se apuca sa filmeze videoclipuri pentru YouTube, unde va vorbi despre experientele prin care a trecut pana acum. Ilinca Vandici a anuntat ca in curand va posta pe YouTube, unde va povesti despre experientele cu care s-a intalnit pana acum. Prezentatoarea TV de la Kanal D va vorbi despre inselat, dar si despre depresia postnatala. „Sunt in derulare cu un proiect de suflet, un proiect personal, care are legatura cu toate lucrurile prin care am trecut si care m-au transformat. Sunt chestiuni extrem de intime, pe care, in sfarsit, am curajul sa le dezvalui tuturor celor ...