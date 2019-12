Linda Perry, fosta solista a grupului 4 Non Blondes, divorteaza de partenera de viata dupa cinci ani

Actriţa şi realizatoarea de televiziune Sara Gilbert a cerut separarea legală de cea care i-a fost soţie în ultimii cinci ani, cântăreaţa şi compozitoarea americană Linda Perry, fosta solistă a grupului rock 4 Non Blondes, potrivit Associated Press, potrivit Mediafax.

Sara Gilbert a depus documentele pentru separarea de Linda Perry la o instanţă din Los Angeles, pe 27 decembrie, motivând diferenţe ireconciliabile.

Niciuna dintre ele nu a cerut alocaţie şi nu au fost oferite detalii despre aranjamentele privind custodia fiului cuplului, Rhodes, în vârstă de patru ani.

Linda Perry şi Sara Gilbert, în vârstă de 44 de ani, s-au căsătorit în aprilie 2014, după o relaţie de trei ani.

Sara Gilbert s-a remarcat în sitcomul "Roseanne" şi în serialul "The Big Bang Theory". Ea este, totodată, creatoare şi coprezentatoare a talk show-ului "The Talk". Sara Gilbert mai are doi copii - un fiu, Levi, în vârstă de 14 ani, şi o fiică, Sawyer, în vârstă de 11 ani - cu fosta ei parteneră de viaţă, Alison Adler.

Linda Perry, în vârstă de 54 de ani, este fosta solistă a trupei rock 4 Non Blondes, celebră în anii 1990 graţie piesei "What's Up?" de pe albumul "Bigger, Better, Faster, More!" din 1993. După ce a părăsit trupa 4 Non Blondes, Linda Perry a înfiinţat două case de discuri şi a compus şi produs cântece de succes pentru alte cântăreţe celebre. Printre acestea se află Pink, a cărei piesă ajunsă pe primul loc în topul american "Get the Party Started", a fost produsă de Linda Perry. Printre ceilalţi artişti cu care Linda a colaborat se află Christina Aguilera (care a avut un nr. 1 cu hitul "Beautiful" compus de Linda Perry), Gwen Stefani ("What You Waiting For?") şi Grace Slick ("Knock Me Out"). Linda Perry a compus, totodată, numeroase piese pe albumele lansate de Courtney Love şi Kelly Osbourne.