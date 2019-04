Liniile albe de pe carnea de pui, un indiciu ca iti pui sanatatea in pericol. Afla detalii pe care, cu siguranta, NU le stiai pana acum

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Majoritatea oamenilor considera ca includerea in meniul zilnic a carnii albe aduce multiple beneficii sanatatii, in plus gustul este placut, iar pretul acceptabil. Dar carnea de pui cumparata din supermarket poate fi foarte periculoasa pentru sanatate. Consumatorii sunt sfatuiti sa fie foarte atenti la ce cumpara! Spre exemplu, daca bucata de carne prezinta o linie alba pe suprafata ei, acest lucru indica faptul ca puiul a suferit disfunctii musculare. Acestea apar atunci cand puii au fost hraniti cu mancare cu hormoni, pentru a creste intr-un timp foarte scurt, scrie wowbiz. Astfel, aparitia liniilor albe reduce calitatea carnii si totodata creste continutul grasimii cu pana la 200%. Daca ti-a placut articolul, t ...