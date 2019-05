Lionel Messi a stabilit un record! A cucerit, inca odata, trofeul: ''Gheata de Aur''

Lionel Messi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lionel Messi, atacantul echipei spaniole de fotbal FC Barcelona, a castigat vineri trofeul 'Gheata de Aur', acordat celui mai bun marcator din campionatele europene. Lionel Messi a cucerit acest trofeu pentru a sasea oara in cariera sa, devansandu-l pe francezul Kylian Mbappe de la Paris Saint-Germain, informeaza AFP. Campionul mondial cu echipa Frantei era singurul jucator care il putea detrona pe Messi, dar a fost nevoit sa se multumeasca cu un singur gol, vineri, in cursul infrangerii parizienilor cu Reims (3-1) din ultima etapa. El a terminat pe locul 2 in acest clasament cu 33 de goluri in acest sezon in Ligue 1, cu trei goluri mai putin decat Messi. Starul argentinian, care a cucerit dumin ...