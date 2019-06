“Liposuctia nu este un tratament pentru obezitate” 

lipo 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liposuctia (sau lipoplastia) este o tehnica de remodelare corporala care se realizeaza prin indepartarea mecanica a depozitelor excesive de grasime din diverse regiuni ale corpului. Metoda poate fi folosita pentru remodelarea unor zone extinse precum abdomenul, coapsele, soldurile, spatele, bratele, dar si pentru corectarea unor depuneri de grasime localizate, greu de indepartat chiar si in ciuda unui program de fitness regulat, precum barbia, gatul, abdomenul inferior, asa-numitele „aripioare”, partea interna a genunchiului, gambele, gleznele etc. Liposuctia insa nu este un tratament pentru obezitate si nici nu este in masura sa inlocuiasca programul regulat de sport. De asemenea, in cazul persoa ...