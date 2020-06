Lipsa clientilor si volumul mare de depozite ii fac pe bancheri sa mai ʺlase la pretʺ

Evolutii interesante sunt relevate de recentul raport al BNR si in ceea ce priveste pretul banilor. Lipsa clientilor in perioada pandemiei dar si volumul inca mare de depozite ii fac pe bancheri sa mai ʺscadaʺ ratele dobanzilor la credite. Situatia difera insa si in functie de moneda despre care discutam, pentru ca ieftinirea banilor e valabila numai atunci cand vorbim de lei. Pentru ca in cazul componentei in valuta, data fiind perceptia de risc in crestere, ratele dobanzilor sunt in usoara ...