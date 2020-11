LIPSA locurilor pe ATI SALVEAZA vieți: un barbat a SCAPAT de moartea chinuri la Piatra Neamț

Situație paradoxală în România. Lipsa locurilor pe secțiile ATI ucide bolnavi de coronavirus, avertizează medicii. Asta deși doar 6% din cei intubați scapă de acolo cu viață. Un bărbat din Piatra Neamț a avut noroc chior, ieri, când nu a putut fi transferat pe secția ATI, care a luat foc.

Ana Sandu, fiica victimei a declarat la Antena 3 că "Am fost consultați la Secția ATI de la Piatra Neamț și am fost foarte dezamăgiți. Am fi putut să intrăm printr-o rudă, dar nu am apelat. Azi am răsfulat ușurați. Ne bucurăm că încă putem să îl vedem".