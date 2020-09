Lista ambasadorilor propusi de presedintele Klaus Iohannis in posturi noi

Presedintele Klaus Iohannis a facut propunerile pentru 31 de posturi de ambasadori ai Romaniei. Astfel, in Rusia urmand sa fie trimis Cristian Istrate, specializat in tematici de securitate si controlul armamentelor, in Olanda - Lucian Fatu, specializat in spatiul european, in Ungaria - Gabriel Sopanda, care a fost pana acum ambasador in Turcia, unde va pleca Stefan Tinca.