Lista “țarilor galbene” a fost completata cu Grecia,Turcia și alte țari. Romanii care vin din aceste state trebuie sa se izoleze la domiciliu

Mai multe ţări au fost adăugate pe lista cu statele care au peste 500 de cazuri confirmate de infecţie cu noul coronavirus, în cazul cărora se impune izolarea la domiciliu a cetăţenilor români care vin din acestea. Pe lista actualizată, publicată de Institutul Național de Sănătate Publică, au fost adăugate Polonia, Grecia, Turcia, Pakistan, Chile, The post Lista “țărilor galbene” a fost completată cu Grecia,Turcia și alte țări. Românii care vin din aceste state trebuie să se izoleze la domiciliu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.