Lista caștigatorilor de la Festivalului de Film din Venetia: peliculele care au impresionat juriul

Lungmetrajul „Joker”, regizat de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix în rol principal, a câştigat sâmbătă seară trofeul Leul de Aur al celei de-a 76-a ediţii a Festivalului de Film de la Veneţia, relatează News.ro.

Filmul, care va fi lansat pe 4 octombrie, este independent de producţiile DC Universe. Todd Phillips este şi coscenarist.

„Este o tragedie”, l-a caracterizat Phillips. Cineastul a spus pe scena galei: „Nu exista un film fără Joaquin Phoenix, cel mai curajos actor pe care îl cunosc”.

Catherine Deneve, Laura Dern, Lily-Rose Depp, Joaquin Phoenix, Penélope Cruz, Brad Pitt, Antonio Banderas, Robert Pattinson, Jude Law, Robert De Niro, Gary Oldman, Mark Rylance şi Mick Jagger s-au numărat printre cei prezenţi la Veneţia.

Cineastul spaniol Pedro Almodóvar şi actriţa britanică Julie Andrews au fost recompensaţi cu trofee Leul de Aur onorifice, pentru întreaga carieră. Cineastul francez de origine greacă Costa-Gavras a primit trofeul onorific „Glory to the Filmmaker”.

Cel mai nou film al japonezului Hirokazu Kore-eda, „The Truth/ La vérité”, cu Catherine Deneuve, Juliette Binoche şi Ethan Hawke în distribuţie, a deschis festivalul, pe 28 august, iar lungmetrajul „The Burnt Orange Heresy”, cu Claes Bang, Elizabeth Debicki, Donald Sutherland şi Mick Jagger în distribuţie, este proiectat în încheiere, pe 7 septembrie.

Juriul competiţiei de anul acesta a fost alcătuit din Piers Handling (critic, Canada), Stacy Martin (actriţă, Marea Britanie), Rodrigo Prieto (director de imagine, Mexic), Tsukamoto Shinya (regizor, Japonia), Paolo Virzì (regizor, Italia) şi Mary Harron (regizoare, Canada) şi condus de regizoarea argentiniană Lucrecia Martel.

În competiţie au fost selectate: „La vérité”, de Hirokazu Kore-eda (Franţa, Japonia), „The Perfect Candidate”, de Haifaa Al-Mansour (Arabia Saudită, Germania), „About Endlessness”, de Roy Andersson (Suedia), „Wasp Network”, de Olivier Assayas (Franţa, Belgia), „Marriage Story”, de Noah Baumbach (SUA), cu Scarlett Johnansson şi Adam Driver, „Guest of Honor”, de Atom Egoyan (Canada), „Ad Astra”, de James Gray (SUA), cu Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler şi Donald Sutherland, „A Herdade”, de Tiago Guedes (Portugalia, Franţa), „Gloria Mundi”, de Robert Guediguian (Franţa), „Waiting for the Barbarians”, de Cirro Guerra (Italia), cu Mark Rylance şi Johnny Depp, „Ema”, de Pablo Larrain (Chile), cu Mariana di Girolamo şi Gael Garcia Bernal, „Saturday Fiction”, de Lou Ye (China), „Martin Eden”, de Pietro Marcello (Italia, Franţa, Germania), „La Mafia non è più quella di Una Volta”, de Franco Maresco (Italia), „The Painted Bird”, de Vaclav Marhoul (Cehia), „The Mayor of Rione Sanità”, de Mario Martone (Italia, Franţa), „Babyteeth”, de Shannon Murphy (Australia), „Joker”, de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix şi Robert De Niro, „J’Accuse”, de Roman Polanski (Franţa), cu Emmanuelle Seigner, Louis Garrel şi Jean Dujardin, „The Laundromat”, de Steven Soderbergh (SUA), despre cazul Panama Papers, cu Meryl Streep, Gary Oldman şi Antonio Banderas, şi „No. 7 Cherry Lane”, de Yonfan (China).

Două dintre filmele alese sunt producţii Netflix - „Marriage Story”, de Noah Baumbach, şi „The Laundromat”, de Steven Soderbergh. O a treia, „The King”, de David Michod, a fost prezentată în afara concursului.

La conferinţa de presă care a avut loc în deschiderea festivalului, preşedinta juriului a spus că nu va avea să vizioneze filmul lui Polanski la proiecţia de gală, pentru că nu doreşte să se ridice şi să îl aplaude. Aceste afirmaţii, făcute din cauza scandalului sexual în care el a fost şi este implicat. Cineastul nu a fost prezent, deoarece un mandat de arestare pe numele este încă activ şi risca să fie arestat. În replică, directorul festivalului, Alberto Barbera, a spus că el separă omul de operă, că nu este judecător şi că filmele trebuie apreciate imediat, atunci când sunt gata, şi „nu după 300 de ani”, odată ce se va fi clarificat adevărul.

Federaţia Internaţională a Criticilor de Film (FIPRESCI) a premiat lungmetrajul lui Polanski, care a primit şi cel mai bun scor din partea criticilor italieni. Recompensat cu marele premiu al juriului, Polanski a fost reprezentat la gală de actriţa Emmanuelle Seigner, soţia lui. Criticii au mai lăudat, la unison, „Joker” şi „Marriage Story”.

Un moment inedit l-a reprezentat protestul din ultima zi de festival, când aproximativ 300 de persoane au cerut, pe covorul roşu, timp de câteva ore, acţiuni în vederea stopării efectelor încălzirii globale şi interzicerea intrării vaselor de croazieră în lagună.

În afara concursului au fost prezentate documentare şi filme de ficţiune. Între ele, documentarul românesc „colectiv”, de Alexander Nanau, filmul-concert al lui Roger Waters „Us+Them”, documentarele „Citizen K”, de Alex Gibney (Marea Britanie, SUA), despre Rusia de astăzi şi Vladimir Putin, şi „State Funeral” al lui Sergei Loznitsa.

Juriul competiţiei Orizzonti a fost condus de regizoarea Susanna Nicciarelli. Cineastul Emir Kusturica a fost preşedintele juriului care acordă Premiul „Luigi De Laurentiis” pentru debut, iar Laurie Anderson a condus juriul secţiunii Virtual Reality.

Discursurile de mulţumire au vizat libertatea de exprimare şi stoparea cenzurii în Brazilia, migranţii şi refugiaţii, situaţia femeilor din Nigeria care aşteaptă de mulţi ani răspunsuri cu privire la fiicele dispărute şi absenţa cinematografiei în Sudan. Ucraineanul Valentyn Vasyanovych, premiat cu marele trofeu al secţiunii Orizzonti, a amintit de „sărbătoarea pe care o reprezintă eliberarea lui Oleg Senţov”, sâmbătă, dintr-o închisoare rusească.

Yonfan, premiat pentru scenariu, a mulţumit Hong Kong-ului pentru că i-a dat libertatea să creeze. „Întotdeauna am simţit libertatea în Hong Kong”, a spus el, amintit de revoltele din anii 1970. „După 52 de ani, o altă forţă, venită de undeva nu ştim de unde, şi, în numele democraţiei, a întors Hong Kong pe dos. Acum am pierdut şi libertatea de a merge pe străzi. A fost deschisă cutia Pandorei. Sper ca Hong Kong să nu se întoarcă şi să fim liberi din nou”, a adăugat el.

Kusturica i-a adus un omagiu scenaristului Gordan Mihic, cu care a lucrat pentru filmele „Pisica albă, pisica neagră” şi „Vremea ţiganilor” şi care a murit pe 11 august, la Belgrad.

Lista câştigătorilor:

VENEZIA 76

Leul de Aur pentru cel mai bun film – „Joker” (SUA), de Todd Phillips

Leul de Argint - Marele premiu al juriului – „J'Acusse” (Franţa), de Roman Polanski

Leul de Argint pentru cel mai bun regizor – Roy Andersson, pentru „About Endlessness” (Suedia)

Coppa Volpi pentru cel mai bun actor – Luca Marinelli, pentru rolul din „Martin Eden” (Italia, Franţa, Germania), de Pietro Marcello

Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă – Ariane Ascaride, pentru rolul din „Gloria Mundi” (Franţa), de Robert Guediguian

Cel mai bun scenariu – Yonfan, pentru „No. 7 Cherry Lane” (China)

Premiul special al juriului – „La Mafia non è più quella di una volta” (Italia), de Franco Maresco

Premiul „Marcello Mastroianni” pentru cel mai bun tânăr actor/ actriţă – Toby Wallace, pentru rolul din „Babyteeth” (Australia), de Shannon Murphy

ORIZZONTI

Cel mai bun film – „Atlantis”, de Valentyn Vasyanovych (Ucraina)

Cel mai bun regizor – Theo Court, pentru „Blanco en Blanco” (Spania, Chile, Franţa, Germania)

Premiul special al juriului Orizzonti – „Verdict” (Filipine), de Raymund Ribay Gutierrez

Cel mai bun actor – Sami Bouajila, pentru rolul din „Un Fils”, de Mehdi M. Barsaoui (Tunisia, Franţa, Liban, Qatar)

Cea mai bună actriţă – Marta Nieto, pentru rolul din „Madre”, de Rodrigo Sorogoyen (Spania, Franţa)

Cel mai bun scenariu – Jessica Palud, Phillipe Lioret şi Diasteme, pentru „Revenir” (Franţa)

Cel mai bun film de scurt metraj – „Darling” (Pakistan), de Sain Sadiq

Premiul „Luigi De Laurentiis” pentru film de debut – „You Will Die at 20” (Sudan), de Amjad Abu Alala

VENEZIA CLASSICI

Best restored film – „Extaze”, de Gustav Machaty

Best Documentary on Cinema – „Babenco - Tell Me When I Die”, de Barbara Paz

VIRTUAL REALITY

Best Film – „The Key”, de Celine Tricart

Best VR Story – „Daughters of Chibok”, de Joel Kachi Benson

Best VR Experience – „A Linha”, de Ricardo Laganaro

FIPRESCI

Premiul Federaţiei Internaţionale a Criticilor de Film – „J'Acusse”, de Roman Polanski

Cel mai bun film din Orizzonti şi secţiunile paralele festivalului – „Blanco en blanco”, de Théo Court