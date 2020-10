Lista celor 49 de țari pentru care este obligatorie carantina, la intrarea in Romania.

Lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat a intrat în vigoare, miercuri, astfel că devine obligatorie carantina de 14 zile. Sunt exceptate persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat, dacă rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, […] The post Lista celor 49 de țări pentru care este obligatorie carantina, la intrarea în România. appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.