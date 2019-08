Lista celor mai bine platiti directori din judet. Sunt de neclintit de pe functii de ani buni. Nimeni nu ii mai poate da jos prea curand

birou google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Unii sunt in functii-cheie la varful judetului de ani buni • In toata aceasta perioada, au reusit sa adune sume impresionante in conturi, sa-si ia proprietati si masini, dar si sa-si puna sume consistente deoparte • Altii insa nu se pot lauda cu mare lucru de pe urma functiilor pe care le ocupa Sefii marilor institutii iesene subordonate Consiliului Judetean Iasi si-au scos recent declaratiile de avere. Unii dintre cei care conduc institutiile respective se afla pe functii de ani buni, perioada in care au reusit sa puna ceva deoparte si sa mai faca si unele achizitii de proprietati. Altii nu au fost la fel de norocosi si continua sa traiasca numai din salariul pe care il incaseaza in institutia ...