Lista celor mai instariti sefi din administratia ieseana! Case impresionante si conturi grase, adunate de demnitarii din tot judetul. Ei sunt cei pe care ii dau banii afara din casa

• De ani buni conduc cu mana de fier comunitatile locale din judetul Iasi • Unii se afla in functie de mandate bune, timp in care au reusit sa adune si averi impresionante in conturile lor • Primarii oraselor si marilor comune iesene se pot lauda cu o serie de conturi bancare sau suprafete de teren si case impunatoare, bunuri dobandite dupa ce au ajuns pe functie Cei mai multi dintre ei au mandate intregi in spate de administratie publica. Primarii localitatilor iesene au reusit ca in ani de mandat sa adune averi uriase, suprafete importante de teren si cat mai multe locuinte. Altii au venit insa pe functie dupa ce au derulat diverse afaceri, timp in care au cumulat deja averi uriase. Edilul din T ...