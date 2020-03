Lista completa a decedatilor de coronavirus din Romania. Unul este din Constanta. De unde sunt ceilalti. Ce alte boli aveau

Ieri a fost o zi neagră pentru România. Alte șapte decese din cauza coronavirusului au fost raportate sâmbătă seară, bilanțul ajungând la 37, potrivit unei informări a Grupului de comunicare strategică.Este vorba de pacienți cu vârste între 39 și 77 de ani, din Arad, Constanța, Suceava, Hunedoara și Ialomița .Cel mai tânăr dintre ei este un bărbat de 43 de ani care a fost tranferat de la Spitalul Județean din Suceava la Spitalul de Arși din București unde a fost operat, dar a decedat pe 28 martie.O femeie de 61 ani, din județul Hunedoara, este o altă victimă. Ea a fost internată în ATI Spitalul Județean Deva. Ea a murit pe 23 martie, însă confirmarea cu COVID 19 a venit cinci zile mai târziu, mai exact pe 28 martie.Un alt pacient decedat este un bărbat de 65 de ani, din județul Arad, internat pe 22 martie la Spitalul Județean și tranferat trei zile mai târziu la Spitalul de Boli Infecțioase V Babeș Timișoara. A decedat după alte trei zile.Un bărbat de 67 ani, din județul Constanța, este o altă victimă raportată sâmbătă seară. El a fost internat din 25 martie în Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, unde a decedat trei zile mai târziu.Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, pacienții decedați prezentau comorbidități constând în hipertensiune arterială, diabet sau boli cardiovasculare.1. Pacient, 67 de ani, din Filiași; întors din Franța pe data de 6 martie (nu din zonă roșie). Pe 15 martie, medicii de la Compartimentul de Primiri Urgențe din Filiași au solicitat testarea pentru COVID-19, fiind refuzați de DSP Dolj: pacientul nu corespundea definiției de caz. A fost testat în urma insistențelor medicilor, pe 17 martie, și declarat pozitiv pe 18 martie. Decesul s-a produs duminică, 22 martie. .2. Bărbat, 74 de ani, (probabil din Bucureşti); făcea dializă la Spitalul Universitar. S-a prezentat la Spitalul Universitar cu febră și tuse. Medicii au cerut testarea lui pentru coronavirus, dar au fost refuzați - "nu prezintă context epidemiologic" și "nu corespunde definiției de caz".3. Bărbat, 70 de ani, din Piatra Neamț; fără istoric recent de călătorii, fără contact identificat cu persoană COVID-19 pozitivă. Nu corespundea definiției de caz dată de autorități pentru a fi testat.4. Femeie, 72 de ani, Suceava; fără context epidemiologic (nu a călătorit în zonă roșie, nu a avut contact identificat cu pacient COVID-19 pozitiv). Nu corespundea definiției de caz pentru a fi testată.5. Bărbat, 71 de ani, Suceava; Fără context epidemiologic (nu se încadra pentru a fi testat). Posibil contact al unei alte paciente COVID19 pozitivă, transferată anterior la Spitalul de Boli Infecțioase Iași.6. Bărbat 64 de ani, Arad; a fost internat pe 20 martie, în stare gravă, la Spitalul Județean Arad, fiind intubat în secția de terapie-intensivă. Bărbatul a fost confirmat positiv cu coronavirus luni, în ziua decesului, dar autoritățile spun că a fost testat anterior.7. Bărbat, 65 de ani, (probabil din Bucureşti); internat la Spitalul Universitar București. A fost internat în același salon cu bărbatul de 74 de ani de la nr.2. Bărbatul a fost testat și confirmat pozitiv sâmbătă, la o zi după ce fusese testat și confirmat pozitiv colegul său de salon de la care se presupune că s-a infectat cu coronavirus.8. Bărbat, de 70 ani, (probabil din Craiova); internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Craiova, confirmat cu coronavirus în 19 martie. Se întorsese în 7 martie din Italia împreună cu fiica sa, care se află în acest moment în autoizolare. A fost internat în 19 martie la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Craiova cu insuficiență respiratorie, fiind internat pe secția ATI a spitalului.9. Bărbat, de 59 de ani; internat la Spitalul din Suceava, a murit pe 22 martie, dar a cărei confirmare pozitivă la coronavirus a fost făcută a doua zi după deces, respectiv în 24 martie.10. Femeie, 80 de ani; pacientă în Spitalul Județean de Urgență Suceava, fără posibilă expunere, caz raportat în 24 martie.11. Femeie, 64 de ani, din județul Suceava; internată în stare gravă în Spitalul Județean Suceava - secția ATI, unde a fost intubată. A fost transferată la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași, unde a decedat în 24 martie. Pacienta suferea de boli asociate (HTA, cardiopatie ischemica, fibrilatie atrială) și a avut istoric de călătorie în perioada 13-29 februarie a.c. în Insulele Mauritius, Seychelles, Dubai.12. Bărbat, 74 ani, județul Ialomița; internat la Bacău în Spitalul Comănești, secția ATI, unde a primit oxigen pe mască. A manifestat simptome în 19 martie a.c. și a fost internat în 22 martie a.c. în stare gravă. Pacientul suferea de obezitate, HTA, și insuficiență renală cronică. Deces confirmat în 24 martie.13. Femeie, 72 de ani, din județul Caraş-Severin; se întorsese din Spania și era izolată la domiciliu din 20 martie. Deces anunțat în 25 martie.14. Bărbat, 52 de ani, internat la Spitalul Județean Suceava; este cel mai tânăr pacient infectat cu coronavirus și decedat în țara noastră. Bărbatul suferea de obezitate. Deces anunțat în 25 martie.15. Bărbat, 63 ani, din judetul Neamţ; internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași în sectia de ATI, confirmat pozitiv în data de 21.03.2020. Deces înregistrat în 25 martie.16. Femeie, 70 ani, din județul Suceava; internată în SJU Suceava, confirmată pe data de 25.03.2020.Deces înregistrat în 25 martie.17. Femeie, 70 ani, din județul Suceava; internata în SJU Suceava, confirmată pe data de 25.03.2020. Deces înregistrat în 25 martie.18. Femeie, în vârstă de 76 ani, din județul Cluj; internată în 20 martie în Spitalul Huedin. Transferată în 22 martie în secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase Cluj, după ce a fost confirmată cu COVID-19. Deces înregistrat în 26 martie.19. Bărbat, 56 de ani, din județul Dâmbovița; hemodializat la un centru de dializă și internat inițial la Spitalul de Urgență București Floreasca. A fost transferat în 23 martie, atunci când a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus, la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș - ATI. Deces anunțat în 26 martie.20. Bărbat, 49 de ani, din județul Timiș; neinternat, s-a prezentat în 20 martie la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență din Timișoara, unde a fost diagnosticat cu pneumonie acută (clinic si radiologic). A fost confirmat cu coronavirus în 26 martie, când a și murit. Pacientul avea boli cronice preexistente ( poliartrită reumatoidă și hipertensiune arterială). Nu ar fi călătorit în străinătate și nici nu a fost contact al unei persoane pozitive. Deces anunțat în 26 martie.21. Femeie, de 70 de ani, din județul Neamț; internată în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamt-Nefrologie, pentru hemodializă. Starea i s-a agravat din 25 martie, când se suspectează infecție cu coronavirus și se recoltează probe. Deces anunțat în 26 martie.22. Bărbat, de 45 ani, din județul Arad; confirmat în 25 martie și decedat tot în 25 martie în ambulanță, în timpul transferului la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. Deces anunțat în 26 martie.23. Bărbat, 75 de ani, din județul Iași; internat si confirmat în data 22.03.2020, decedat in 26.03.2020. Acesta avea și comorbidități, și anume diabet zaharat complicat.24. Femeie, 80 ani, din județul Bacău; internată la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași, în secția ATI. A fost confirmată în data 25.03.2020, decedată în 26.03.2020. Comorbidități: insuficiență cardiacă, fibrilație atrială.25. Bărbat, 81 ani, din București; internat prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Sfântul Ioan în 26.03.2020, transferat la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, unde s- a înregistrat în data de 27.03.2020 decesul în secția de ATI.26. Bărbat, 65 ani, din județul Timiş; cunoscut cu afecțiuni cardiovasculare. În data de 10.03.2020 se internează la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, iar din data de 25.03.2020 se află intubat în secția de ATI.27. Femeie, 71 ani, Arad; cunoscută cu diabet zaharat, s-a internat la Spitalul Județean, secția Boli Infecțioase prin Unitatea de Primiri Urgențe, în data de 25.03.2020. Din data de 27.03.2020 a fost transferată în secția de ATI, unde a decedat în aceeaşi zi.La internare prezenta insuficienţă respiratorie acută.28. Femeie, 74 ani , judeţul Arad; internată în 18.03. 2020 în Clinica de Diabet si Boli de Nutriţie a SJU Arad. În 25.03.2020 i s-au recoltat probe pentru COVID-19. Rezultat pozitiv în data de 27.03.2020. Din 26.03.2020 transferată in ATI. Data deces 26.03.2020.29. Femeie, 60 ani, judeţul Arad, internată în secția de boli infecțioase Arad din data de 25.03.2020, apoi transferată în ATI in aceiasi zi. Recolta pentru COVID-19 în data de 25.03.2020, rezultat pozitiv în 26.03.2020. Decedat în 26.03.2020.30. Bărbat, 74 ani, județul Hunedoara, internat în secția de Oncologie a Spitalului Județean Deva cu neoplasm în stadiul terminal. S-au recoltat probe pentru COVID 19 în data de 26.03.2020, rezultat pozitiv în data de 28.03.2020. Decedat în 26.03.2020.31. Bărbat, 65 ani, jud. Arad, internat în Spitalul Județean Arad, transferat în data de 22.03.2020 în secția, iar în data de 25.03.2020 transferat la Spitalul de Boli Infecțioase V Babeș Timișoara. Decedat în data de 28.03.2020. Comorbiditati HTA, obezitate.32. Bărbat, 67 ani, jud. Constanța, internat în Spitalul de Boli Infecțioase Constanța din 25.03.2020. Decedat în 28.03.2020. Comorbiditati HTA, diabet zaharat.33. Bărbat, 43 ani, jud Suceava, pacient cu arsuri, transferat de la SJU SUCEAVA și operat în Spitalul de Chirurgie Plastică și Reparatorie București. Decedat 28.03.2020.34. Femeie, 61 ani, jud Hunedoara, internată în ATI Spitalul Județean Deva, confirmata cu COVID 19 în data de 28.03.2020, decedată în 23.03.2020. Comorbiditati boli cardiovasculare.35. Bărbat, 39 ani, judeţul Ialomița. S-au recoltat probe pentru COVID 19 în data de 26.03.2020, rezultat pozitiv în data de 28.03.2020. Decedat în 26.03.2020 în izolatorul CPU Spital Țăndărei. Fără boli asociate cunoscute.36. Bărbat, 60 ani judeţul jud Ialomița. Decedat în 25.03.2020 la domiciliu. Comorbiditati obezitate.37. Bărbat, 77 ani, judeţul Ialomița. Decedat în 25.03.2020 la domiciliu.Pentru decesele 36 si 37 s-au recoltat probe necroptice de către medicina legală în 26.03.2020, al căror rezultat a fost pozitiv în data de 28.03.2020.Niciunul dintre decedați nu a avut istoric de călătorie și nici contact cunoscut cu caz confirmat.