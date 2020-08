Lista judetelor in care se impun restrictii orare a fost extinsa. Unde se inchid mai devreme terasele

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, in sedinta de luni, 17 august, o hotarare care prevede extinderea listei judetelor in cazul carora sunt instituite restrictii orare de functionare pentru operatorii economici care desfasoara activitati in aer liber (terase, cluburi, baruri, etc), precum si pentru operatorii economici care desfasoara activitati de jocuri de noroc.