Lista navelor asteptate la operare in porturile maritime romanesti. Cate sunt la incarcare sau descarcare si sub ce pavilioane

Potrivit paginii oficiale de internet a Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa la ora postării acestei ştiri erau aşteptate la operare, pentru încărcare sau descărcare, şapte nave.



Cinci dintre acestea erau aşteptate pentru încărcare, una la descărcare-încărcare şi una la descărcare.



Totodată, două sunt sub pavilion Panama, şi câte una sub pavilion Tanzania, Olanda, Italia, Malta şi Turcia.



Iată ce nave se află pe această listă:



1. ABLE, pavilion Panama, încărcare;

2. LADY RASHA, pavilion Tanzania, încărcare;

3. MAERSK KALMAR, pavilion Olanda, descărăcare/încărcare;

4. MARIA M, pavilion Italia, încărcare;

5. OLGA S, pavilion Panama, descărcare;

6. SELAM, pavilion Malta , încărcare;

7. ULUC KA, pavilion Turcia, încărcare.



Sursa foto: Arhivă ZIUA de Constanţa