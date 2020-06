LISTA NEAGRA in PSD. Marcel Ciolacu: Epoca lor a luat sfarșit, nu mai au ce cauta in partid

Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Digi24, că unii colegi de-ai săi „nu mai au ce căuta în acest partid” pentru că „epoca lor a luat sfârșit”.

„Cu toate ca cel putin in ceea ce-i priveste pe unii, nu cred ca mai au ce cauta in acest partid, sau epoca lor a luat sfarsit, eu, indiferent de anumite voci ale colegilor mei, nu am luat masuri de excludere a colegilor, nici macar de suspendare”, a spus Ciolacu.

Întrebat la cine se referă, el a răspuns: „Nu as dori...nu sunt genul de politician care-mi cladesc cariera politica pe cadavrele altor colegi. Nu am facut-o si nici nu o sa o fac. Ii putem numara pe o mana. E normal sa aiba aceste trairi pentru ca urmeaza un examen intern in partid”.

„Eu nu pot să fiu ipocrit și să reneg trecutul și nici nu voi spune că nu îl recunosc. Am și spus mai devreme că există anumite persoane pe care eu nu le mai văd în acest moment în linia întâi, în linia a doua, chiar și în linia a treia a Partidului Social Democrat”, a mai declarat Ciolacu.

Întrebat cine sunt cei care nu vor mai face parte din conducerea PSD, Ciolacu a spus că „o să fie suficient să vedeți echipa cu care o să mă prezint la concurs ca să vă dați seama la cine mă refer sau la cine nu mă refer”, apoi a făcut referire la cei care au spus despre el că are „blaturi cu președintele Iohannis”.

