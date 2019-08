Lista noilor ministri PSD. Un independent, propunerea pentru Ministerul Justiției

Liderii PSD au stabilit, vineri, în CEX, o remaniere guvernamentală cu schimbări la 5 ministere, scrie stiripesurse.ro. O mare surpriză este schimbarea ministrului Justiției cu un independent. Senatorul Mihai Fifor merge ministru plin la Interne. Senatorul Șerban Valeca ia Educația. Valeca a mai fost ministru al cercetării si inovării Judecătoarea Dana Gârbovan va fi propusă The post Lista noilor miniştri PSD. Un independent, propunerea pentru Ministerul Justiției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.