Lista noului Guvern, in așteptare. Ludovic Orban lasa cale libera la negocieri cu toate partidele care au participat la moțiune

Ludovic Orban nu se grăbește să anunțe lista miniștrilor propuși pentru Executivul pe care il va conduce. Premierul desemnat a declarat că înainte de toate va purta negocieri cu toate formațiunile politice din Parlament care au susținut moțiunea de cenzură de demitere a Guvernului Dăncilă. Ludovic Orban a mai spus că după finalizarea negocierilor va