Lista plajelor de pe litoralul romanesc care vor fi reabilitate in urmatorii trei ani. Finantare uriasa, de peste 750 de milioane de euro

Alte 11 sectoare de plaje vor fi reabilitate in urmatorii trei ani, in cadrul fazei a doua a proiectului "Reducerea eroziunii costiere", in valoare totala de peste 752,397 milioane de euro, a anuntat joi, 16 iulie, intr-un comunicat de presa, Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR).