Lista scurta de 20 de fotbaliștii sub 21 de ani nominalizați pentru trofeul Golden Boy 2019: Aceasta distincție este oferita de jurnaliști

A fost oferită publicității lista cu cei 20 de fotbaliști sub 21 de ani din Europa care se vor "lupta" în acest an pentru trofeul "Golden Boy". Aceasta distincție este una oferită de jurnaliști, care analizează evoluția jucătorilor timp de un an calendaristic, anunță MEDIAFAX.

În 2018, premiul a fost câștigat de Matthijs de Ligt, acum jucătorul formației Juventus Torino. Apărătorul în vârstă de 20 de ani a luat trofeul în urma evoluției impecabile în tricoul grupării Ajax Amsterdam.

Pe lista scurtă de 20 de nominalizați pentru acest an, fundașul olandez este în continuare prezent, alături de jucătorul de 16 ani al Barcelonei, Ansu Fati, care a fost convocat pentru naționala U21 a Spaniei, de puștiul de 19 ani al echipei Salzburg, Erling Haaland, care a marcat 19 goluri în acest sezon pentru formația sa, de cel scump transfer din istoria clubului Atletico Madrid, 126 de milioane de euro, Joao Felix, dar și de portarul grupării AC Milan, Gianluigi Donnarumma.

Lista completă a nominalizaților este următoarea:

Matthijs de Ligt (Juventus, Olanda)

Alphonso Davies (Bayern Munchen, Canada)

Gianluigi Donnarumma (Milan, Italia)

Ansu Fati (Barcelona, Spania)

Phil Foden (Manchester City, Anglia)

Matteo Guendouzi (Arsenal, Franța)

Erling Haaland (RB Salzburg, Norvegia)

Kai Havertz (Bayer Leverkusen, Germania)

Joao Felix (Atletico Madrid, Portugalia)

Dejan Joveljic (Eintracht Frankfurt, Serbia)

Moise Kean (Everton, Italia)

Kang-in Lee (Valencia, Coreea de Sud)

Andrij Oleksiyovych (Valladolid, Ucraina)

Donyell Malen (PSV Eindhoven, Olanda)

Mason Mount (Chelsea, Anglia)

Rodrygo (Real Madrid, Brazilia)

Jadon Sancho (Borussia Dortmund, Anglia)

Ferran Torres (Valencia, Spania)

Vinicius Jr (Real Madrid, Brazilia)

Nicolo Zaniolo (Roma, Italia)

Românul Denis Drăguș, jucătorul lui Standard Liege, s-a aflat printre ultimii 40 de nominalizați.