Lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se impune carantina la sosirea in Romania

De pe lista galbenă au fost scoase ţări ca Belgia, Spania sau Austria, însă au fost adăugate Statele Unite ale Americii. Persoanele care sosesc din ţările cu risc epidemiologic ridicat trebuie să intre în carantină timp de 14 zile. Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat Hotărârea nr. 55 prin care a fost actualizată […] The post Lista ţărilor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se impune carantina la sosirea în România appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.