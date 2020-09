Lista unitatilor de invatamant din Prahova care isi muta orele in online din cauza COVID-19

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a decis suspendarea cursurilor in sistemul "fata in fata" si trecerea in Scenariul 3 de lucru pentru mai multe unitati de invatamant sau clase ale unor unitati, masura vizand inclusiv doua colegii nationale din Ploiesti, dar si licee.