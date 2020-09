Lista zonelor cu cele mai multe cazuri noi de imbolnavire din tara. Bucurestiul, aproape 200 de noi imbolnaviri

Municipiul Bucuresti se afla din nou in topul zonelor cu cele mai multe cazuri noi confirmate, miercuri, 9 septembrie, fiind anuntate 180 de noi imbolnaviri. Capitala a ajuns astfel la un total de 12.686, 2.560 dintre acestea fiind confirmate in ultimele doua saptamani. Bucurestiul are astfel peste 10% din totalul cazurilor anuntate de la inceputul pandemiei.