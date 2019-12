Litigiul CN APM – Van Oord Dredging, transat de Curtea de Arbitraj: Directorul general Daniela Șerban, Pentru noi, este un succes“

După circa doi ani de litigii cu olandezii de la Van Oord, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța SA a obținut o hotărâre definitivă la Curtea de Arbitraj Comercial și Maritim. Curtea a decis că suma de circa 130.000.000 de lei ar fi fost cerută la plată în mod nelegal de firma străină., directorul general al CN APM Constanța, ne-a declarat: „Ne bucură această decizie a Curții de Arbitraj, mai ales că la mijloc a fost vorba despre un contract special, anume un contract fidic, iar pentru soluționarea litigiului a fost nevoie să apelăm la sprijinul avocaților specializați în acest tip de contracte. Pentru noi, este un succes.Totuși, luăm în calcul contrinuarea litigiului și în civil, la instanța de judecată, inclusiv pentru a vedea dacă avem posibilitatea să recuperăm restul sumelor“.În ce privește procedura la Curtea de Arbitraj Comercial și Maritim, Portul Constanța a fost reprezentată de avocat, partener în cadrulSăptămâna trecută, judecătorii Curții de Arbitraj Comercial și Maritim din Constanța au luat o hotărâre definitivă în privința litigiului– CN APM S.A. – Constanța. Instanța de arbitraj a decis, în data de 26 noiembrie, să respingă cererea reprezentanților firmei olandeze de a obliga CN APM „la plata unor pretinse lucrări suplimentare executate pentru prelungirea Digului de Nord din Portul Constanța“.Concret, prin hotărârea arbitrală n hotărârea arbitrală „s-a reținut că firma olandeză nu a avut probe care să susțină solicitarea, majoritatea pretențiilor fiind rezultatului unui comportament contractual imprudent, lipsit de diligența unui profesionist“. Astfel, judecătorii Curții de Arbitraj au infirmat, prin decizia pronunțată, declarațiile potrivit cărora firma olandeză ar deține o creanță de peste 25 de milioane de euro împotrivaContactată telefonic, Daniela Șerban, directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, ne-a declarat că litigiul în sine cu firma olandeză durează de circa doi ani. „Nu ne-a fost comunicată încă hotărârea de la Curtea de Arbitraj. Avem acum această decizie, prin care se arată că nu datorăm suma respectivă, însă ne pregătim și de posibilitatea ca hotărârea să îi nemulțumească pe reprezentanții firmei olandeze și să o atace pe calea dreptului civil, mai precis să deschidă un dosar și la instanța de judecată“, a declarat directorul general.În același timp, Daniela Șerban a precizat și faptul că ia în calcul posibilitatea de a recupera toți banii nedatorați societății: „Mă gândesc sincer și iau în calcul posibilitatea de a recupera și restul de 27 de milioane achitate deja. În acest sens, ne consultăm cu avocații privind posibilitatea de a merge în instanță pentru recuperarea sumei“.„De doi ani de zile, avem o luptă la baionetă cu reprezentanții fimei olandeze, așa că ne pregătim și pentru cazul în care atacă în Civil hotărârea Curții de Arbitraj. Trebuie să vă spun că litigiul acesta a fost cu atât mai dificil cu cât am încercat și soluționarea pe cale amiabilă, însă ei nu au dorit. În plus, a fost un tip de contract special, un contract fidic, așa încât am apelat la sprijinul avocaților specializați în materie. Pentru noi, această hotărâre a fost un succes“, a conchis directorul general al CN APM SA.În ce privește societatea Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V. Rotterdam – Sucursala Constanța, aceasta are ca firmă-mamăcu sediul în Rotterdam.Potrivit Registrului Comerțului, reprezentanții Sucursalei Constanța sunt olandezul, în calitate de manager, cu puteri de director al sucursalei, dar și constănțeanul, manager cu puteri de supleant director sucursală. Activitatea principală a societății este reprezentată de „construcții hidrotehnice“. În 2016, firma a avut șase angajați, pierdere brută de 5.160.224 de lei și o cifră de afaceri netă de 7.225 de lei. În 2017, au fost cinci salariați, o pierdere brută de 7.643.064 de lei și o cifră de afaceri netă -1.041.032 de lei. Pentru anul 2018 nu există înregistrări la Registrul Comerțului.