''Livada de la scoala” a prins radacini in zece scoli din judetul Iasi

Sambata, 6 aprilie 2019, peste 70 de voluntari ai companiei Antibiotice s-au implicat in proiectul „Livada de la scoala", derulat de Fundatia „Antibiotice Stiinta si Suflet" plantand 150 de pomi fructiferi la Scoala Gimnaziala Speciala „Constantin Paunescu" Iasi si la Centrul de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc, sat Cornesti comuna Miroslava. Tot in aceiasi campanie de plantare, angajatii Antibiotice au sprijinit elevii de la Scoala Gimnaziala Rediu la plantarea a inca 50 de pomi fructiferi, in completarea livezii infiintate in toamna anului trecut. „Livada de la scoala" este un ...