LIVE Armata pe strazi si izolare totala: Romania are 906 imbolnaviri si 13 decese. Un medic arata cum Covid-19 distruge plamanul

Romania intra in prima zi de izolare totala. Cu 906 de cazuri confirmate si 13 morti, de azi romanii nu mai au voie sa iasa pe strada decat in anumite conditii, iar persoanele peste 65 de ani doar daca este absolut necesar si numai in intervalul ora 11:00-13:00. Sanctiunile ajung pana la 5.000 de lei amenda si vor fi aplicate incepand cu ora 12:00.