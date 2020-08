LIVE, campioana Romaniei lupta pentru calificarea in Champions League, CFR Cluj - Dinamo Zagreb 0-1, Gojak deschide scorul

Iulia Timosenko, fost premier al Ucrainei, se afla la terapie intensiva, ventilata artificial, iar doctorii nu reusesc sa-i scada temperatura sub 39 de grade Celsius. Ea a fost internata in weekend, cu diagnostic de COVID-19.

Victor Ponta reacţionează la anunțul că Robert Negoiță, partenerul său din Alianța Pro București 2020 are COVID-19. Liderul Pro România îl acuză pe premierul Orban că pune oamenii în pericol, prin insistența de a se organiza alegeri locale pe 27 septembrie.

Nicolae Matei (46 de ani) fostul primar al orasului Navodari, din partea PSD, condamnat la 1 an si 6 luni de inchisoare cu executare intr-un dosar in care a fost acuzat de dare de mita, candideaza din nou pentru aceeasi functie, din partea Partidului Neamul Romanesc.

Jacob Blake, tanarul de culoare impuscat in spate de politisti la Kenosha (Wisconsin) este paralizat si "lupta pentru viata sa", au anuntat familia si avocatii acestuia, in contextul in care orasul este cuprins de manifestatii ale furiei, patate de violente sangeroase, relateaza Reuters.