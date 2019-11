LIVE Cea de-a doua zi de vot in diaspora: Romanii din afara doboara record dupa record

Romanii din diaspora au inceput in forta votul in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, disputat intre candidatul PNL Klaus Iohannis si cel al PSD, Viorica Dancila. In cele 10 ore de vot ale primei zile in care pot merge la urne, deja votasera in strainatate peste 112.000 de romani, dintre care 17.503 si-au exprimat optiunea prin corespondenta. Printre ei s-a numarat si Laura Codruta Kovesi, care a votat la Helsinki.