LIVE CEx tensionat la PSD: Codrin Stefanescu si Olguta Vasilescu, dati la o parte. Firea si Stanescu revin la putere

Social democratii au petrecut intreaga zi dupa ce Liviu Dragnea a ajuns la inchisoare in sedinte. Ziua de marti a culminat seara cu o sedinta a Comitetului Executiv al partidului, unde, practic, toti cei care au fost maziliti de Dragnea in ultimii ani au revenit in conducerea PSD. Inclusiv Gabriela Firea si Paul Stanescu.