LIVE Coronavirus: 99 de cazuri confirmate in tara noastra. Un roman a murit in Italia

Romania a inregistrat vineri cea mai mare crestere de cazuri de coronavirus, cu 30 de imbolnaviri confirmate pe parcursul a mai putin de 24 de ore. Situatia a culminat cu faptul ca senatorul PNL Vergil Chitac a fost depistat pozitiv si in ultimele zile nu doar ca impartise sute de martisoare in Constanta, dar participase si la sedintele PNL sau de plen, astfel ca premierul Ludovic Orban, Guvernul, liberalii si mare parte din Parlament au intrat in autoizolare.