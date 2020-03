LIVE Criza coronavirusului in Romania: Inca trei oameni au murit, bilantul ajunge la 11

Cu 762 de cazuri confirmate si 8 morti, Romania intra intr-o noua faza de lupta cu coronavirusul, cu obligativitati pentru toti cetatenii si armata pe strazi. O noua ordonanta militara ce va intra de miercuri in vigoare va transforma toate recomandarile in obligatii: astfel, limitarea deplasarilor va fi mult mai stricta iar persoanele de peste 65 de ani nu mai au voie sa iasa din casa decat in anumite intervale de timp.