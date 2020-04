LIVE Cum isi petrec romanii Pastele online, in timp ce autoritatile pregatesc o noua ordonanta militara

Bilantul cauzat de coronavirus continua sa creasca atat in Romania, cat si in lume. La noi in tara avem 291 de decese si aproape 6.000 de cazuri confirmate, dupa o zi cu cea mai mare crestere de imbolnaviri de pana acum - peste 500. La nivel mondial, exista aproape 1,8 milioane de cazuri confirmate de infectare cu coronavirus si mai mult de 108.000 de decese.