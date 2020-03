LIVE Romania are 68 de cazuri, cele mai multe in Bucuresti. Multi romani concediati de hoteluri, in Italia: I-au scos in strada!

Pandemia de coronavirus ia amploare. In Romania, cazurile s-au inmultit si au ajuns la 68, vineri. Numarul imbolnavirilor creste si in majoritatea tarilor europene si din lume. In Italia situatia este critica, joi fiind depasit pragul de 1.000 de morti. Spitalele au fost deja de mult timp coplesite de numarul de pacienti, dar si morgile.