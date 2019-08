LIVE Romania e din nou in strada pe 10 august. Davide Martello continua concertul din Piata Victoriei, infasurat in tricolor (Galerie foto & video)

Romanii au iesit din nou in strada, pe 10 august, la un an de la momentul in care mii de diasporeni au venit in fata Guvernului, alaturi de alte zeci si zeci de mii de conationali, pentru a transmite ca vor masuri care sa aduca armonie si prosperitate in tara, iar PSD si ALDE nu fac asta. Au fost alungati cu totii cu bastoane, tunuri cu apa si gaze lacrimogene.