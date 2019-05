LIVE Sentinta pentru Dragnea nu va fi data azi. Avocatii lui cer achitarea pe motiv ca e clar ca nu e Dumnezeu

Ultimul termen in dosarul "Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman", caz in care liderul PSD, Liviu Dragnea, contesta condamnarea la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, se judeca luni l-a Inalta Curte de Casatie si Justitie.