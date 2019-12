LIVE TEXT: 101 ani de la Marea Unire! Constanta e in sarbatoare (galerie foto + video)

Primăria Constanța a organizat activități, împreună cu Instituția Prefectului Județul Constanța și Comandamentul Flotei, cu prilejul împlinirii a 101 ani de la Marea Unire.Evenimentele au debutat astăzi de la ora 08:30, când a avut loc o ceremonie de depunere de coroane la Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial din Cimitirul Central.De la ora 10:30, are loc manifestarea propriu-zisă în zona din fața Monumentului Eroilor din Războiul de Independență, din parcul „Regina Maria” care include momentul de paradă militară, la care vor participa membrii din cadrul Ministerului Apărării Naționale și ai altor structuri care aparțin instituțiilor statului. Primăria Municipiului Constanța va oferi celor prezenți la eveniment stegulețe tricolore și baloane.Ulterior, tehnica militară va fi expusă publicului timp de două ore pe bulevardul Lăpușneanu, sub supravegherea Jandarmeriei Române. Tot pe bulevardul Lăpușneanu, de la ora 17:30, va avea loc un ceremonial militar cu retragere cu torțe la care vor participa militari ai mai multor unități.Au mai defilat un pluton al armatei Canadei, dar și un pluton al armatei militare americane. În aceste momente are loc defilarea tehnică MAI și MApN.„Este un moment important! Sărbătoream 140 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mamă și 100 de ani de Românie Mare. Anul acest, iată că ceea ce am slăvit anul trecut s-a transformat într-o tradiție. Și aici la Constanț, în capitala informală a Dobrogei și capitala estivală a României, parada de 1 Decembrie devine tradiție. Mi se pare firesc să mulțumesc celor ce anul trecutau fost alături la această inițiativă domnului contraamiral Căpățână și tuturor structurilor MapN, MAI, tuturor instituțiilor care au venit și au sădit la Constanța tradiție. Anul acesta vedem că, într-o zi luminoasă, într-o zi binecuvântată de Dumnezeu, suntem mai mulți și steagul României se găsește peste tot în orașul nostru și în inimile noastre”, a spus Decebal Făgădău, primarul Constanței.Urmează defilarea.Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, dată la care Marea Adunare de la Alba-Iulia a votat unirea tuturor românilor din Transilvania și Banat cu România, a însemnat pentru făuritorii ei împlinirea ”Visului de Veacuri, a Visului de Aur al României’, așa cum minunat descria acest moment al istoriei Regina Maria.Astăzi, la o distanță în timp de 101 ani - în care soarta României nu a fost lipsită de suferință, în anii de război, în anii de comunism și chiar și în istoria foarte recentă - sărbătorim Ziua Națională cu sentimentul adevăratei noastre eliberări și cel al împlinirii unui nou vis al românilor.Avem acum șansa reală să schimbăm lucrurile în bine, să trăim într-o țară democratică, în care instituţiile statului să servească cetăţeanul, iar legea să fie aplicată pentru toţi, în mod egal. Este momentul să consolidăm cu adevărat România europeană, care să garanteze cetățenilor săi drepturile și libertățile fundamentale și în care să se regăsească toți românii, indiferent de locul unde au ales să trăiască”, este mesajul premierului Ludovic Orban, rostit în aceste momente de Dan Jeaca, prefectul județului Constanța.Se intonează imnul României.A început parada militară. Sunt prezenți: primarul Constanței, Decebal Făgădău, prefectul județului Constanța, Dan Jeaca, Comisarul-şef Constantin Dancu, inspectorul șef al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, Horia Țuțuianu, președintele Consiliului Judeţean Constanţa, Colonelul Daniel Popa, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Mihai Panait, șeful Comandamentului Flotei, Colonel Dima Constantin, comandat Grupare Mobilă Jandarmi Tomis, Locotenent-colonel Ferencz Daniel, inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Constanța.Sursă foto: ZIUA de Constanța