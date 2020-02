LIVE TEXT: Alianta politica la Mangalia pentru alegerile locale. Nicolae Moroianu, candidat la Primaria Mangalia (galerie foto+video)

Chiar în aceste momente a început Conferința Extraordinară a Partidului Social Democrat – filiala Mangalia, în sala de conferințe a hotelului Mera Brise din municipiul Mangalia.Sunt prezenți, președintele filialei județene,, președintele CJC,, președintele organizației PSD Mangalia,Neculai a anunțat candidatul o alianța pentru Mangalia, cu Nicolae Moroianu candidat la primăria Mangalia.Din alianță fac parte PSD, ALDE, PNȚCD și, fost primar al municipiului Mangalia timp de 12 ani.Președintele PNȚCD,salută această alianță pentru Mangalia, singura soluție pentru ca actualul primar,să fie învins., vicepreședintele ALDE, salută și el candidatura lui Moroianu la primăria Mangalia și subliniază lupta acestuia în cadrul CL Mangalia."Lăsăm de o parte simpatiile și convingerile politice, atunci când dușmanul este la poartă", mai spune Tănase.: „Mă bucur că formațiunile politice de la Mangalia au găsit cea mai potrivită formulă pentru a câștiga primăria. Din postura de președinte al CJC, aș fi vrut să fac mai multe pentru Mangalia, dar când nu ai cu cine, nu se poate. În ceea ce îl privește pe Nicu Moroianu, nu cred că am întâlnit un om mai pragmatic și mai obiectiv. Să dea Dumnezeu să fim câștigatori. "„Mă gândeam că e timpul să nu mă mai implic în campania electorală din 2020. Nu am putut să fac asta, când am văzut feroricitatea cu care Radu Cristian și echipa sa, continuă procesul de colonizare a Mangaliei. Am spus că trebuie să vin și să pun umărul cât nu e prea târziu. În 2016 am avut primele semnale că nu suntem pe mâini bune, am văzut la alegerile din 2016. La Mangalia s-au anulat (n.r. au fost organizate trei tururi de scrutin). Aveam semnale dar nu aveam ca astăzi, certitudini. Echipa de navetiști de la Constanța și de la București au acaparat tot orașul. 8 ani nu s-a făcut nimic în Mangalia, s-a creat o atmosferă de dictatura de aici", spune Zanfir Iorguș.Iorguș vorbește despre actual primar al Mangaliei, ca despre un om mediocru, cu studii făcute târziu, dar care, ajutat politic a reușit să pună maâna pe primăria orașului."La primăria Mangalia, din 24 de directori, 22 sunt din Constanța și București. Se plătește 700.000 de euro pentru contractul de comunicare", mai afirmă Iorguș.„În 2016, am greșit că nu ne-am dat mâna. Acum e important să conștientizăm gravitatea momentului, fără orgolii și să susținem același candidat. Vin ca independent alături de Nicu Moroianu, care are experiența managerială în privat, dar să nu uite niciodată abordarea social - democrată", a conchis Iorguș.Felix Stroe, președintele PSD Constanța : „Am locuit 8 ani și jumătate în Mangalia, o perioada tare dragă mie, am aceeași strângere de inimă pentru că orașul Mangalia putea să fie altfel iar cetățenii Mangaliei merită mult mai mult. Mă bucur să văd astăzi că cetățenii Mangaliei sunt uniți. În acest acord care se va transforma într-o alianță politică sunt toate forțele politice importate din oraș, ONG-uri, Zanfir Iorguș, pe comandorul Ștefan și Bratosin, reprezentantii forțelor militare, pe prietenii de la PNȚCD și ALDE, cu toții uniți pentru Mangalia ".Stroe Felix a facut două anunțuri importante în cadrul conferinței extraordinare a PSD Mangalia: „Primul, avem candidatul și îl anunțăm oficial pe Nicu Moroianu, candidat la Primăria Mangalia din partea acestei alianțe la care așteptam să adere și alte formațiuni”.Al doilea anunț, care a fost deja prezentat biroului permanent național, candidatul PSD pentru funcția de președinte al consiliului județean Constanța este Marius Horia Țuțuianu.În cadrul conferinței județene vorbește și Nicolae Moroianu, candidatul mișcării "Uniți pentru Mangalia" : „Este copleșitor, onorant să fiu candidat la primăria Mangalia. Scopul acestei mișcări pune accentul pe dimensiunea umană poate nu sunt foarte bun la discursuri, dar vreau să mă pun la dispoziția cetățenilor, să readucem bunul simt în Mangalia și zâmbetul pe buzele oamenilor. Doresc să le mulțumesc tuturor celor care au pus umărul la aceasta construcție. Mangalia se află pe un drum bun și de aceea că invit să susțineți acest proiect. "„Administrația pe care dorim să o aplicăm va fi numai în interesul locuitorilor, fie că vorbim despre sănătate, sport, cultură, turism, infrastructură, cadre militare, marinarilor, etc.", mai spune Moroianu în discursul său de candidat."Uniți pentru Mangalia - o mișcare a păcii, care sa determine primarul și aleșii locali în folosul cetățeanului, fără a impune dreptății viciate", a completat Nicu Moroianu.„Mișcarea "Uniți pentru Mangalia" spune ajunge cu distrugerea orașului, cu lipsa de cultura și cu diletantismul, cu birocrația, cu lipsa de proiecte, ajunge și cu resemnarea noastră, cu privitul în alta parte când semenii noștri au probleme, ajunge și cu naveta. Mișcarea noastră este soluția să readucă normalitate în Mangalia. Asta vor cetățenii Mangaliei, nu luna de pe cer. Ne așteaptă o perioada grea dar trebuie să fim uniți, să câștigăm primăria și CL MANGALIA, ca să putem pune în practica programul nostru. Este tipul unui alt tip de administrație, corect și cu respectarea legii", a conchis Moroianu.