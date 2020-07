LIVE TEXT: Anton Traian Antoniadis intra in cursa electorala pentru Primaria Constanta (video)

Evenimentul are loc pe terasa restaurantului Le Premier din centrul istoric al municipiului.

Comunitatea Elpis Constanța își anunță candidatul pentru alegerile locale! Anton Traian Antoniadis va candida pentru funcția de primar al municipiului Constanța.Evenimentul are loc pe terasa restaurantului Le Premier din centrul istoric al municipiului.Dragoș Gabriel Zisopol, președintele Uniunii Elene Romane este prezent la eveniment și îi face introducerea candidatiului Uniunii pentru Primăria Constanța."Dorim sa fim corecti si sa ne cinstim istoria! Domnule Antoniadis, trebuie sa fiti o lumanare care sa arda pentru oamenii lor. V-am intrebat daca echipa din spatele dvs va sustine si mi-ati raspuns ca 100% da", a spus Zisopol.Zisopol i-a înmânat lui Anton Traian Antoniadis o icoană.În centru se află Sfânta Sofia iar în partea de jos sunt cele trei fiice. În dreapta e fiica alocată credinței. "Grecii au venit aici și s-au alaturat bisericii", spune Zisopol. În centru se afla Elpis - speranța noastră. A treia fiica este dragostea. "Fără dragoste, nu putem face nimic", a mai spus președintele Uniunii Elene.Antoniadis: „Emoționant discurs. Domnul președinte mi-a facut onoarea să fie alături de noi, într-o perioadă în care toți constănțenii să fie chiar fericiți să o facă. Mă cunoașteti cât de cât. Am facut multe greșeli. Nu ai cum să înveți""Credința este ceea ce ne leagă. Credintă în noi, în Dumnezeu. De ce am intrat in aceasta batalie? Noi credem ca avem ceva de spus pentru Constanta! Realizarile nu se masoara in voturi, ci in ceea ce faci! Alegerile locale sunt pentru gospodarul orașului", a mai spus candidatul.El a mai spus ca vrea sa aduca ramura de masline - simbolul pacei in Constanta și ca vrea sa fie medicul Constantei!"Sa dea Dumnezeu sa avem drumul lin", a conchis Antoniadis.Pe listele de consilieri se afla nume precum Mihnea Hagiu, Costin Teodoru sau Constantin Cheramidoglu. Cel din urma se afla pe pozitia 2, imediat dupa Traian Antoniadis.De precizat că au fost sparte și doua farfurii pentru noroc.Mai multe în ediția de mâine.