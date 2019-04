LIVE TEXT: Arhiepiscopia Tomisului lanseaza colectia de 100 de volume, documente din mari arhive ale lumii (galerie foto+video)

Prezenţi la eveniment sunt Constantin Hogea, primarul din Tulcea, Aurel Papari, preşedintele Fundatiei Andrei Şaguna, membrii din cadrul Academiei de Ştiinţe din România, Sorin Rugină, rectorul Universităţii Ovidius, Mihai Petre, consilierul primarului Decebal Făgădău, subprefectul Ionuţ Done şi Daniel Learciu, vicepreşedinte Consiliul Judeţean Constanţa.În cele 100 de volume, în format A4, color, sunt prezentate cele mai spectaculoase, valoroase şi remarcabile papirusuri, pergamente şi manuscrise din peste 70 de mari arhive ale Europei şi Statelor Unite, însemnând Vatican, Milano, Florenţa, Napoli, Berlin, München, Heidelberg, Koln, Dresda, Leipzig, Berna, Zürich, Viena, Madrid, Paris, Londra, Princeton, New York. În principal, documentele privesc bogata şi fascinanta istorie şi spiritualitate din Dobrogea. Găsim în aceste cărţi papirusul din anul 106 (când încă trăia Decebal) al lui Traianus Germanicus Dacicus, cele mai vechi manuscrise păstrate din „Tristele“ şi „Ponticele“ lui Ovidius (exilat în Tomis), patru din cele şase manuscrise străvechi, dinainte de anul 1000, din „Cosmographia“ lui Aethicus Histricus, zeci de manuscrise din Dionysius Exiguus şi Ioan Cassian.Sunt publicate şi actele martirilor vestiţi ai Dobrogei: Dassius şi Zoticus, precum şi hărţi de la anul 1000, cu litoralul dobrogean. De asemenea, se regăsesc aici pergamentele şi manuscrisele cu numele, faptele şi gândurile episcopilor, arhiepiscopilor şi mitropoliţilor Tomisului începând cu sec. III până în sec. XI. Unele dintre aceste documente sunt vechi de două milenii. Toate aceste mărturii scrise sunt scoase la lumină în exclusivitate, prin imensul efort ştiinţific al prof. dr.şi prin ajutorul moral şi material al Înaltpreasfinţiei Sale Teodosie, împreună cu Arhiepiscopia Tomisului.Festivitatea va începe prin oficierea Sfintei Liturghii începând cu ora 8.15, urmând ca în jurul orei 11.00 să înceapă evenimentul lansării, unde sunt invitaţi să participe, în jurul ierarhilor din Dobrogea, invitaţi de seamă precum academicianul, prof. dr. Constantin Barbu, parlamentari şi membri ai Guvernului, personalităţi ale vieţii culturale şi ştiinţifice, numeroşi profesori universitari, oficialităţi din judeţele Constanţa şi Tulcea.Evenimentul are loc la sărbătorirea a 25 de ani de la primirea dumnezeiescului dar al arhieriei şi la împlinirea a 18 ani de slujire arhierească la Tomis a ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.