LIVE TEXT: Chestorul de politie, Bogdan Despescu, prezent la investirea prefectului de Constanta, George Sergiu Niculescu (galerie foto)

Niculescu se adresează atât primarilor cât și conducătorilor de instituții.Niculescu, care vine din zona privata, spune că dorește să facă performanță în fruntea Prefecturii și să asigure medierea și dialogul cu structurile societății civile și cu toate celelalte instituții.Niculescu spune că nu se va feri sa vorbească public și transparent atunci când interesul cetățeanului va fi în pericol.George Niculescu ține primul discurs în calitate de prefect.Secretarul de stat, chestorul de politie, Bogdan Despescu salută audiența prezentă și citește chiar acum hotărârea de numire a lui George Niculescu în funcția de prefect al județului Constanța.Urmează depunerea jurământului de către prefectul Niculescu.La ceremonie sunt prezenți șefii instituțiilor deconcentrate, primari, angajați ai Prefecturii Constanța, subprefectul Senol Ali.În aceste momente are loc investirea prefectului de Constanța.La eveniment, este prezent de la București, din partea MAI, secretarul de stat, chestorul de politie, Bogdan Despescu.Amintim că, George Sergiu Niculescu a fost numit prefect al județului Constanța, în cadrul unei ședințe de guvern:În exclusivitate pentru ZIUA de Constanța Niculescu a precizat ca are disponibilitatea de a răspunde la problemele cetăţenilor judeţului Constanţa:"Țin să vă subliniez că mă simt onorat de încrederea și susținerea acordată de către Guvernul României, prin numirea mea în funcția de prefect al județului Constanța. Am suficientă energie pentru ca, împreună cu fiecare reprezentat al instituțiilor publice din județul nostru, să venim în întâmpinarea cetățenilor. Va asigur de buna mea credință și de întreaga disponibilitate de a răspunde prompt la toate problemele cetățenilor și de a acționa în spiritul legii"George Niculescu are 39 de ani și a fost angajat în cadrul Primăriei Eforie. De profesie jurist, acesta și-a început activitatea politică în anul 2004 și a ocupat diverse funcții la nivel local, cea mai importantă fiind cea de consilier județean.​ De asemenea, este unul dintre cei mai mari promotori ai energiilor alternative, ocupând funcția de director al Organizației Patronale a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România.În intervalul anilor 2016-2018 a absolvit Masterul în Administrarea Afacerilor – Antreprenoriat si Administrarea Afacerilor in Domeniul Energiei. Apoi, tot în domeniul studiilor sale se mai adaugă și absolvirea cursurilor organizate de Fundatia Konrad Adenauer, Programul de Excelenta in Politicaă în 2015-2016. În luna octombrie 2015 a obținut un atestat de participare in cadrul masurilor de Agro-mediu si clima, organizat de Camera Agricola Judeteana Constanta . În luna mai a anului 2014, a obținut două certificate de absolvire de cursuri: unul al cursurilor de legumicultură, organizate de Camera Agricola Județeana Constanța și unul al cursurilor de lucrator în cultura plantelor, organizate de Camera Agricola Județeana Constanța. A absolvit cu diplomă de licență Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea de Drept, Profilul Știinte Juridice în anul 2004. A urmat cursurile Liceului Mihai Eminescu din Constanța.Se remarcă și prin participarea la grupul de lucru organizat in cadrul Ministerului Energiei pentru amendarea legii 220/2008 - participarea la grupul de lucru organizat in cadrul Ministerului Energiei pentru promovarea OUG 24/2017; participarea la grupul de lucru organizat in Comisiei de Industrie si Servicii din Camera Deputatilor pentru amendarea legii 123 și participarea la numeroase conferinte nationale si internationale in domeniul energiei. (vezi secţiunea: documente)Fost consilier județean PNL, George Niculescu a devenit funcţionar public, după ce a susţinut concurs la două primării din județul Constanța iar în Biroului Politic Județean al PNL, Niculescu a primit și votul colegilor de partid și susținerea acestuia pentru ocuparea funcției de prefect al județului Constanța.De altfel, Niculescu este membru PNL şi preşedinte interimar al PNL Năvodari. Acesta se înscrisese în 2018, şi în cursa internă din partid prin pentru desemnarea candidatului pentru Primăria municipiului Constanţa. Devenit prefect, Niculescu trebuie să renunţe la calitatea de membru de partid, însă Instituţia Prefectului ar putea fi o rampă pentru creşterea notorietăţii şi pregătirea unei candidaturi fie pentru locale, fie pentru parlamentarele de anul viitor.Potrivit declaraței de avere, la debutul în Consiliul Judeţean Constanţa, fostul consilier avea trei terenuri agricole în comuna Cogealac, un apartament în municipiul Constanţa şi un autoturism - un Audi fabricat în anul 2001. Niculescu mai deţinea şi bijuterii a căror valoare a fost estimată la 15.000 de euro şi ceasuri achiziţionate în perioada 2005-2015 în valoare de 15.000 de euro şi două depozite bancare în care agonisise 5.200 de euro şi 25.500 de lei, dar şi fonduri de investiţii sau echivalente ale căror solduri la acel moment valorau 110.000 de lei şi 70.000 de euro (această sumă fiind investită chiar în anul 2016). De asemenea, acesta deţinea acţiuni în două societăţi comerciale - GSN Inter United SRL şi WE Power Team SRL -, în valoare totală de 15.000 de lei, şi pe aceleaşi firme le-a ajutat financiar prin împrumuturile acordate în nume personal, în valoare de 500.000 de lei pentru GSN Inter United SRL şi 2.950 (nu este specificată moneda) pentru WE Power Team SRL. În declaraţia de interese din 2016, George Sergiu Niculescu a notat faptul că este asociat unic la SC GSN Inter United SRL şi asociat la SC We Power Team SRL, fiind şi administrator al celor două firme.De asemenea, în document a menţionat şi calitatea de administrator la SC CDG SRL şi pe cea de director la SC Covasna Estival 2002 SA şi SC OMB Grup Invest SA. Şi tot din declaraţia de interese depusă în calitate de ales judeţean, Niculescu arăta că este director al Organizaţiei Patronale a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România „PATRES“, membru în Consiliul Director al Asociaţiei de Promovare „Sudul Litoralului“, membru în Consiliul Director al Cluster „INOMAR“ şi membru în Consiliul Director al Federaţiei Patronale „Surse Noi şi Regenerabile de Energie“.În 2017, familia Niculescu a mai achiziţionat un apartament de 65 mp în municipiul Constanţa printr-o promisiune de vânzare-cumpărare iar valoarea colecţiei de ceasuri a crescut la 20.000 de euro şi a investit bani şi în acţiuni: 4.000 la Transelectrica SA, 6.000 la Electrica SA şi 147 de acţiuni la Digi Comunications. Noul prefect al judeţului Constanţa este asociat unic la SC GSN Inter United SRL şi administrator la SC GSN Inter United SRL şi SC CDG SRL.Referitor la venituri obținute, George Niculescu declară în ultima sa declarație depusă în iunie 2019, că a obținut de la S.C Covasna Estival 2002 S.A., un salariu de 3.251 lei, de la S.C. OMB GRUP INVEST S.A. a luat un salariu de 14.000 lei, de la S.C. CDG SRL un salariu de 33.040 lei iar de la Consiliul Judeţean Constanța a obţinut o indemnizaţie de 12.000 lei.Soţia sa, Niculescu Oana, în calitate de medic specialist în cadrul Spitalului Judeţean Constanţa, a obţinut un salariu de 95.341 lei, iar în calitate de medic specialist a mai obţinut un venit de 1.400 lei. De asemenea, familia Niculescu mai încasează și alocațiile celor doi copii.Pe de altă parte, George Niculescu mai obține și venituri din investiții. Astfel, în anul precedent, a mai obţinut un venit de 10.761 lei, de la BRD Asset Management, precum şi un alt venit, de 2374 lei, de la Tradeville.Niculescu a mai încasat venituri agricole, mai exact, o arendă în valoare de 5.337 lei, de la OMB Grup Invest S.A.Referitor la declarația de interese, George Niculescu a precizat că la SC GSN INTER UNITED SRL are calitatea de asociat, 100% nr.de părţi sociale sau acţiuni, în valoare de 10.000 lei, iar la OMV Petrom este acţionar cu 60.000 bucăţi acțiuni, în valoare de 22.800 lei.Totodată, la ELECTRICA S.A, în calitate de acţionar deține 7.500 bucăţi, în valoare de 83.250 lei, iar la TRANSELECTRICA S.A. este acţionar cu 4000 de bucăţi în valoare de 82 000 lei.El a mai declarat că la S.C. GSN INTER UNITED SRL are calitatea de administrator, la S.C. CDN SRL este tot administrator, valoarea beneficiilor fiind de 6.000 lei/lună. În schimb, la S.C. COVASNA ESTIVAL 2002 S.A. are calitatea de director, valoarea beneficiilor fiind de 277 lei/lună, iar la S.C. OMB GRUP INVEST S.A. unde este tot director, are beneficii în valoare de 1.413 lei pe lună. (vezi secţiunea :documente)