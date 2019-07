LIVE TEXT: Consiliul Judetean Constanta, convocat astazi in sedinta ordinara (galerie foto)

Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei publice ordinare din data de 24 iunie 2019 a Consiliului Judeţean Constanţa.

Consiliul Judeţean Constanţa este convocat, astăzi, în şedinţă ordinară. Întrunirea are loc, de la ora 13.00, în Sala “Remus Opreanu” a Palatului Administrativ.Potrivit convocatorului, pe ordinea de zi se află 24 de proiecte de hotărâre. Printre acestea, se numără actele normative privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi a organigramelor şi statutului de funcţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii şi Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie.De asemenea, pe ordinea de zi se vor afla şi proiectele care fac referire la aprobarea membrilor comisiei pentru concursul de proiecte de management de la Teatrul de Stat şi ale programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pe acest an, finanţate din bugetul judeţului Constanţa. În plus, membrii CJC vor supune aprobării şi proiectul de hotărâre ce vizează aprobarea contractului colectiv de muncă de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa pentru perioada 2019 – 2021.Ordinea de zi a şedinţei:Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius HoriaIniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius HoriaIniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius HoriaIniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaIniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaIniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaIniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaIniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaIniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaIniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu IorgaIniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu IorgaIniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaIniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaIniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaIniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaIniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaIniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaIniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaIniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaIniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaIniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaIniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaIniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius HoriaÎn cadrul şedinţei sunt prezenţi 32 de consilieri.Proiectele 1, 2 şi 3 au fost votate.Proiectul nr. 14 a fost retras.Proiectul 9 nu este votat de consilierii județeni PNL.PNL spune că nu a primit la comisii documentația necesară şi nu pot da orbeşte cele 2,5 milioane de lei.