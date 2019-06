LIVE TEXT: Consiliul Judetean Constanta, convocat in sedinta ordinara. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi (galerie foto)

Consiliul Judeţean Constanţa este convocat astăzi de la ora 13.00 în şedinţă ordinară în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Judeţean Constanţa.În sală sunt prezenți 32 de consilieri, iar 5 sunt absenți.Proiectele 6 și 21 sunt retrase de pe ordinea de zi.Ședința este condusă de vicepreședintele CJ Constanșa, Claudiu Iorga Palaz. Președintele CJ Constanța, Marius Horia Țuțuianu nu este prezent la ședință.Se discută proiectul 15, privind modificarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Direcţiei de Pază a Judeţului Constanţa.Mai exact se înființează un post de direct adjunct la Direcția de Pază.PNL contestă înființarea acestui post care implică costuri suplimentare, cam 30.000 de lei pe an și nu are fisa postului. Este practic cel de-al doilea post de director adjunct.Actualul director general, Costel Stamat spune că noul director va prelua serviciul Paza și va conduce cei 250 de paznici.PNL votează impotriva acestui proiect de hotărâre.Au fost înregistrate 17 voturi pentru și 14 împotrivă, astfel că proiectul nu a trecut.1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Constanţa. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia2. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa „în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressment” să achiziţioneze servicii de expertiză tehnică şi de întocmire documentaţii tehnice ( DALI/SF,PT,DDE) pentru drumuri judeţene, poduri şi podeţe aferente. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor bunuri imobile proprietate publică a Judeţului Constanţa din administrarea Consiliului Judeţean Constanţa în administrarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros”. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al Judeţului Constanţa în domeniul privat al Judeţului Constanţa şi desfiinţarea acestuia prin demolare. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adiţional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi apă uzată către SC RAJA SA. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia6. Proiect de hotărâre privind însuşirea în domeniul public al Judeţului Constanţa a unor bunuri imobile. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia7. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Judeţean Constanţa pentru S.C. E-Distribuţie S.A. în vederea realizării lucrărilor „racordare la reţeaua electrică a locului de consum repompare Călăraşi” – sediu RAJA S.A. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean, valabil în perioada 2014-2019, aprobat prin HCJC nr.400/2013”. Iniţiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga9. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Federaţiei Române de Şah a Sălii de ceremonii de la etajul Pavilionului Expoziţional Constanţa, în perioada 19-29 Septembrie 2019 pentru desfăşurarea „Campionatului Naţional de Şah pe echipe de seniori”. Iniţiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga10. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Federaţiei Europene de Kung-Fu a Sălii de expoziţie din Pavilionul Expoziţional Constanţa, în data de 25 august 2019 pentru desfăşurarea „Campionatului Mondial de Kung-Fu” şi în data de 15 Decembrie 2019 pentru organizarea „Concursului Internaţional de Kung-Fu”. Iniţiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.6 din Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 25/2019 privind stabilirea unor tarife, taxe şi taxe speciale pentru anul 2019. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Obiective pentru concursul de proiecte de management de la Teatrul de Stat Constanţa. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei .............................. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii şi Organigramei pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia15. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Direcţiei de Pază a Judeţului Constanţa. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia16. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului proprietate publică a Judeţului Constanţa, situat în municipiul Constanţa, str. Dorobanţi nr.31, judeţul Constanţa, din Adăpost de Noapte pentru Oamenii Străzii în Locuinţă Protejată pentru protecţia victimelor violenţei domestice. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia17. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Listei de Investiţii pe anul 2019, pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori” Constanţa. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Listei obiectivelor de Investiţii ale Judeţului Constanţa pe anul 2019. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia