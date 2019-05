LIVE TEXT: Consiliul Judetean Constanta, intrunit in sedinta ordinara. Iata ce se discuta

În conformitate cu dispoziţiile art. 94 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, se convoacă Consiliul Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară, pe data de­­ 17.05.2019, ora 13,00 în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ - Consiliul Judeţean Constanţa.UPDATE 1Pe ordinea de zi sunt 23 de proiecte, sunt 33 de consilieri prezenți. La primul proiect s-au dat 19 voturi pentru și au fost 15 abțineri. Au fost aprobate proiectele 7,8,9, care au trecut cu 34 de voturi. Și 10 și 11 au trecut. Au fost aprobate și proiectele 12 și 13.Iată Ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile a doamnei Dumitrescu Elena Daniela formulată împotriva H.C.J.C. nr. 112/19.04.2019. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Constanţa. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotarârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 254/03.12.2014 privind repartizarea spaţiilor cu destinaţia birouri, precum şi a locuinţelor de serviciu din imobilul bloc L4, situat în Municipiul Constanţa, al. Magnoliei, nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum şi a contractului de închiriere. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 109 din 19.04.2019. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale pe anul 2018, a managementului doamnei Dumitrescu Elena Daniela, director general/manager la Teatrul de Stat Constanţa. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind dezmembrarea unui teren proprietate publică a Judeţului Constanţa, situat în str. Nicolae Măndoi nr. 17A, în 2 (două) loturi în vederea edificării a două Case de Tip Familial. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr. 241/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Constanţa. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind acordul cu privire la contractarea finanţării şi asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului „Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei din judeţul Constanţa cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor”. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea regimului finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului judeţean. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi listei de investiţii pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi listei de investiţii pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Agigea. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2018 ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressment. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pe anul 2019, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului judeţean Constanţa pe trimestrul I al anului 2019. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei obiectivelor de investiţii ale Judeţului Constanţa pe anul 2019. Iniţiator: Preşedinte - Ţuţuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "REDUCEREA CAPACITATII CENTRULUI DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA TECHIRGHIOL CORP B - O SANSA PENTRU FIECARE", a cheltuielilor legate de proiect, a contributiei DGASPC Constanta si a acordului de parteneriat in cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate". Presedinte - Tutuianu Marius HoriaProiect de hotârere privind aprobarea proiectului "REDUCEREA CAPACITATII CENTRULUI DE INGRIJIRE SI ASISTENTA ARMONIA", a cheltuielilor legate de proiect, si a acordului de parteneriat in cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate". Presedinte - Tutuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "SPRIJIN PENTRU O VIATA NORMALA", a cheltuielilor legate de proiect, si a acordului de parteneriat in cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate". Presedinte - Tutuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "SPRIJIN PENTRU INTEGRARE COMUNITARA", a cheltuielilor legate de proiect, si a acordului de parteneriat in cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criza si Locuinte Protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate". Presedinte - Tutuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "TINERI IN COMUNITATE", a cheltuielilor legate de proiect, si a acordului de parteneriat in cadrul Programului de Interes National "Infiintarea de servicii sociale in vederea asigurarii tranzitiei tinerilor cu dizabilitati de la sistemul de protectie speciala a copilului catre sistemul de protectie a persoanelor adulte cu dizabilitati". Presedinte - Tutuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul "Reabilitarea DJ 222 Mihail Kogalniceanu - Cuza Voda, km 130+615 - km 150+210". Presedinte - Tutuianu Marius HoriaProiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul "Reabilitare drum judetean DJ 224 Medgidia - Tortoman - Silistea, km 0+000 - km 21+585". Presedinte - Tutuianu Marius Horia