LIVE TEXT. Constanta: "Campionii creeaza campioni", conceptul tehnic al FC Viitorul si al Academiei Hagi, prezentat de Gica Hagi (galerie foto)

La două zile după sărbătoarea de zece ani de viaţă, la FC Viitorul şi Academia Hagi are loc, astăzi, un alt eveniment important, lansarea cărţii tehnice „Campionii creează Campioni“, gândită, concepută şi creată de Gică Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul.Evenimentul este găzduit de hotelul Iaki din Mamaia.

„E o lucrare tehnică. Arată ce am construit noi în cei zece ani, toate performanţele noastre, ideea noastră şi viziunea noastră despre fotbal. Conceptul care ne-a condus pe noi către succes. Satisfacţiile noastre sunt foarte mari. Totul stă în picioare când devii un învingător, când câştigi.



Atunci te simţi fericit. Am plecat de la zero şi am cunoscut succesul. Iubesc fotbalul, mi-a dat totul şi am vrut să-i întorc ceva, aşa cum am crezut eu că era normal“, a spus Gică Hagi.





"E o carte tehnică despre cum să creezi jucători care devin campioni. Le mulțumesc celor ce m-au format și m-au perfecționat, antrenorii care m-au crescut și mentorii mei. M-am născut să castig, nu să exist. Fiecare copil merită promovat. După ce m-am lăsat de fotbal m-am gândit să las ceva. Primul gând a fost să fac o academie de nivel european, de calitate mare, în județul în care m-am născut. Am construit un concept tehnico-tactic bazat pe cinci piloni: strategie, filosofie, partea tehnică, selecția jucătorului și metodica de antrenament. Literele din numele meu semnifică: Harnic - Ambițios - Generos - Iute", a spus Gică Hagi.



Pe marginea cărții și asupra ideilor care au dus la apariția cartii au vorbit Paul Peniu, președintele Academieiei Hagi, Gică Popescu, președintele FC Viitorul, si Gică Hagi.