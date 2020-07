LIVE TEXT: Deputatul USR Stelian Ion si presedintele Aliantei National Țaraniste, Tudorel Chesoi, impreuna cu reprezentantii PLUS sustin o conferinta de presa comuna (galerie foto+video)

Deputatul USR Stelian Ion și președintele Alianței Național Țaraniste, Tudorel Chesoi, împreună cu reprezentanții Plus susțin o conferință de presă comună.Mesajul lui Stelian Ion este fără echivoc: „Trebuie sa facem alianta de dreapta la Constanta care sa trimită pe 27 septembrie, PSD în concediu”.Este doar începutul polului de dreapta, anunță Stelian Ion care a precizat ca a purtat discuții și cu reprezentanții minorităților, cu președintele comunității elene, Anton Antoniadis, cu conducerea PNL Constanța.Urmează discutii și cu PMP, al cărui electorat nu este deloc de neglijat a precizat Stelian Ion. Reprezentantul Plus, Romeo Stavar - Vergea a precizat ca pe 15 iulie, la București se va discuta despre fuziunea Plus - USR. Stavar considera acest moment extrem de important în vederea alegerilor locale.Evenimentul este LIVE pe pagina de Facebook ZIUA de Constanța.Președintele Alianței Țaraniste, Tudorel Chesoi este nemulțumit de cum arată orașul sub conducerea lui Decebal Făgădău, acesta fiind motivul pentru care a acceptat invitatia lui Stelian Ion, de a se alătură polului de dreapta. Chesoi face apel la conducerea PNL sa se alăture acestei construcții de dreapta ptr ca victoria la alegerile locale nu poate fi deplină decât împreună. Reprezentantii USR, Plus și Alianței Țaraniste sunt convinși ca se poate realiza aceasta alianță de dreapta."Unificarea dreptei înseamnă să fim pragmatici și sa ne respectam partenerii", mai spune Stelian Ion, care face astfel trimitere la discreția cu care PNL tratează acest subiect în plan local. Stelian Ion vorbeste și despre sondajele pe care le realizează formațiunea sa.