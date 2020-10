LIVE TEXT: Dezbatere finala Trump-Biden inainte de alegerile prezidentiale din SUA (galerie foto)

Jurnalista Kristen Welker de la NBC News moderează dezbaterea Trump-Biden

Dezbaterea are loc la Universitatea din Belmont, și este ultima înainte de alegerile prezidențiale din SUA.întrebat de moderatoare dacă se bazează pe date concrete când spune că în câteva săptămâni un vaccin va fi disponibil: Nu am date concrete, dar sunt încrezător. Johnson&Johnson, Moderna și Pfizer au rezultate foarte bune.: 220.000 de americani au murit. Oricine e vinovat de atâtea decese nu trebuie să rămână președinte. Comparat cu ce se întâmplă în Europa – ei încep de la o rată mică, noi de la o rată foarte mare. Dacă purtați aceste măști putem salva sute de mii de vieți. Președintele nu are niciun plan. Eu aș încuraja pe toată lumea să poarte măști, aș deschide școli și afaceri și aș trece la teste rapide. New England Journal, o publicație prestigioasă, a spus că modul de acțiune al acestui președinte e tragic.După cum știți, prognozele arătau că 2,2 milioane de oameni vor muri din cauza acestui virus. Rata mortalității este cu 85% mai mică, ne luptăm cu aceasta. Am avut vârfuri pe care le-am rezolvat. Avem programul „Warp Speed” care va rezolva această problemă. Am avut boala, am primit un tratament – un leac ar spune unii. Am fost felicitat de liderii multor țări legat de măsurile pe care le-am luat.Ce faceți ca să opriți interferența altor țări precum Iran și Rusia cu alegerile americane?